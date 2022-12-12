Далич: «Если мы выиграем завтра, это станет величайшей игрой для Хорватии всех времен»

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич считает, что победа команды над Аргентиной в полуфинале ЧМ-2022 затмит победу над Англией в 2018 году на той же стадии турнира.

«Полуфинальный матч против Англии на прошлом чемпионате мира был величайшим матчем всех времен, игра против Бразилии идет на втором месте. Если мы выиграем завтра, это станет величайшей исторической игрой для Хорватии всех времен. Матч против Аргентины один из самых важных и значимых для нас, всего через четыре года повторить успех на мировой арене было бы фантастическим достижением», — приводит Daily Mail слова Далича.

13.12.2022 | Аргентина — Хорватия

В полуфинале ЧМ-2018, который прошел в России, Хорватия одержала победу над Англией со счетом 2:1 и встретилась в финале турнира с командой Франции.

Завтра, 13 декабря, хорваты сыграют с Аргентиной в рамках полуфинала чемпионата мира-2022. Матч начнется в 22.00 по московскому времени.