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24 ноября, 13:44

Дани Алвес считает, что состав Бразилии на ЧМ-2022 лучший за долгое время

Виталий Косик
Корреспондент
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Защитник сборной Бразилии Дани Алвес поделился ожиданиями от выступления национальной команды на чемпионате мира-2022 в Катаре.

«Бразилия традиционно и исторически всегда была фаворитом чемпионатов мира. Мы терпели неудачи в последние годы, но теперь мы создали команду с очень толстой кожей, по человеческим качествам это лучшая раздевалка Бразилии за долгое время», — цитирует 39-летнего футболиста La Gazzetta dello Sport.

Чемпионат мира-2022 проходит в Катаре и завершится 18 декабря. Сборная Бразилии играет в группе G против Сербии, Швейцарии и Камеруна.

В своем первом матче на ЧМ-2022 бразильцы встретятся с сербами сегодня, 24 ноября (22.00 мск).

Дани Алвес
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Бразилии по футболу
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