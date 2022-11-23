Дани Ольмо поделился эмоциями после крупной победы Испании над Коста-Рикой

Полузащитник сборной Испании Дани Ольмо оценил победу команды над Коста-Рикой (7:0) в первом туре группового этапа чемпионата мира по футболу.

«Нет, перед игрой мы не думали, что забьем так много, но ведь всегда приятно забивать. Было много моментов, которые мы, к счастью, реализовали. Будем дальше работать, ведь впереди еще сложные матчи. Победа на турнире? Сейчас прошла только первая игра, а дальше нужно идти постепенно», — цитирует Ольмо Metaratings.

В этой встрече Ольмо забил первый гол своей команды, который стал для испанцев сотым в истории чемпионатов мира.

Испания лидирует в группе E с 3 очками, опережая Японию по дополнительным показателям. Сегодня, 23 ноября японцы победили Германию (2:1) в первом матче своей группы. Немцы идут на третьей строчке, Коста-Рика — на четвертой.

Во втором туре Испания встретится с Германией, а Коста-Рика — с Японией. Оба матча состоятся 27 ноября.