Дани Ольмо поделился эмоциями после крупной победы Испании над Коста-Рикой

23 ноября, 22:34
Полузащитник сборной Испании Дани Ольмо оценил победу команды над Коста-Рикой (7:0) в первом туре группового этапа чемпионата мира по футболу.
«Нет, перед игрой мы не думали, что забьем так много, но ведь всегда приятно забивать. Было много моментов, которые мы, к счастью, реализовали. Будем дальше работать, ведь впереди еще сложные матчи. Победа на турнире? Сейчас прошла только первая игра, а дальше нужно идти постепенно», — цитирует Ольмо Metaratings.
В этой встрече Ольмо забил первый гол своей команды, который стал для испанцев сотым в истории чемпионатов мира.
Испания лидирует в группе E с 3 очками, опережая Японию по дополнительным показателям. Сегодня, 23 ноября японцы победили Германию (2:1) в первом матче своей группы. Немцы идут на третьей строчке, Коста-Рика — на четвертой.
Во втором туре Испания встретится с Германией, а Коста-Рика — с Японией. Оба матча состоятся 27 ноября.
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