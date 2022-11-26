Дании для выхода в плей-офф нужна только победа. Расклады ЧМ в группе D

В матчах второго тура группы D на чемпионате мира Тунис проиграл Австралии (0:1), а Франция победила Данию (2:1). Теперь турнирное положение выглядит так.

И В Н П М О 1. Франция 2 2 0 0 6-2 6 2. Австралия 2 1 0 1 2-4 3 3. Дания 2 0 1 1 1-2 1 4. Тунис 2 0 1 1 0-1 1

В матчах 3-го тура 30 ноября сыграют Тунис — Франция (18.00), Австралия — Дания (18.00).

Победа принесла Франции выход в плей-офф и практически гарантировала первое место в группе. Теоретический шанс догнать действующих чемпионов мира есть у Австралии, но с учетом необходимости отыграть разницу по голам (сейчас «+4» против «-2») это выглядит нереалистично.

Тунис с большой вероятностью не попадет в плей-офф. Чтобы это сделать, ему нужно обыгрывать Францию и надеяться на ничью австралийцев и датчан, либо победу скандинавов, причем в таком случае тунисцы должны закончить группу с лучшей разностью мячей, чем команда Каспера Юльманна. Другие расклады африканскую сборную не устроят.

Так что судьба второго места в группе, скорее всего, решится в матче Австралия — Дания. Европейцам нужна победа, сборную Зеленого континента устроит и ничья.