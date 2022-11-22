Дания и Тунис сыграли первую нулевую ничью на ЧМ-2022

22 ноября, 17:58
Сборные Дании и Туниса сыграли вничью в матче группы D чемпионата мира-2022. Встреча на стадионе «Эдьюкейшн сити» завершилась со счетом 0:0.
В первом тайме на 24-й минуте нападающий тунисской команды Иссам Джебали забил гол, который отменили из-за офсайда.
Во втором тайме полузащитник датчан Андреас Сков Ольсен забил после серии добиваний, но его сокомандник Миккель Дамсгард оказался в положение вне игры и взятие ворот не засчитали.
В итоге матч завершился со счетом 0:0. Это первая нулевая ничья на чемпионате мира в Катаре.
После этой игры Дания занимает первое место в групе D (1 очко), Тунис — второй (1 очко). Следующий матч тунисцы проведут 26 ноября против Австралии (13.00 мск), а датчане в этот же день сыграют с Францией (19.00 мск).
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