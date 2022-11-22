22 ноября, 14:30
Во вторник, 22 ноября, сборная Дании сыграет против команды Туниса в матче групповой стадии чемпионата мира по футболу-2022. Встреча состоится на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне (Катар). Начало — в 16.00 по московскому времени.
Для обеих команд это будет первый матч на ЧМ-2022. Дания и Тунис выступают в группе D вместе с Францией и Австралией.
Следить за матчем Дания — Тунис можно в онлайн-трансляции «СЭ», а также с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте и канале matchtv.ru.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования