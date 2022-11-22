22 ноября, 15:20
Сборные Дании и Туниса объявили стартовые составы на матч группового турнира ЧМ-2022.
Дания: Шмейхель, Андерсен, Кьер, А. Кристенсен, Мехле, Дилейни, Эриксен, Р. Кристенсен, Хейбьерг, Сков Ольсен, Дольберг.
Тунис: Дамен, Тальби, Мерия, Бронн, Лайдуни, Скири, Дрегер, Абди, Мсакни, Жебали, Бен Слимане.
Встреча начнется в 16:00 и пройдет в Эр-Райяне на стадионе «Эдьюкейшн Сити».
Во втором матче группы D 22 ноября сыграют Франция и Австралия, начало игры — в 22:00.
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Основные источники исследования