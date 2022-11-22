Дания — Тунис: судья правильно не назначил пенальти в пользу датчан

На 90+3-й минуте матча 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 Дания — Тунис арбитр Сесар Рамос правильно не назначил 11-метровый удар в пользу датчан. Он не изменил свое мнение и после вмешательства ВАР Фернандо Герреро и просмотра видеозаписи.

В штрафной площади тунисцев действительно произошел контакт мяча с рукой одного из их игроков. Но оценивать его действия нет необходимости — мгновениями раньше датчанин Матиас Йенсен толкнул соперника в спину, нарушив правила. Поэтому вместо пенальти в пользу сборной Дании она была наказана штрафным ударом.