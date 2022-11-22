Судейство
22 ноября, 18:45
На 90+3-й минуте матча 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 Дания — Тунис арбитр Сесар Рамос правильно не назначил 11-метровый удар в пользу датчан. Он не изменил свое мнение и после вмешательства ВАР Фернандо Герреро и просмотра видеозаписи.
В штрафной площади тунисцев действительно произошел контакт мяча с рукой одного из их игроков. Но оценивать его действия нет необходимости — мгновениями раньше датчанин Матиас Йенсен толкнул соперника в спину, нарушив правила. Поэтому вместо пенальти в пользу сборной Дании она была наказана штрафным ударом.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования