Данни: «Надеюсь, Роналду сыграет в матче против Марокко»

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной Португалии Данни поделился ожиданиями от матча 1/4 финала чемпионата мира-2022 в Катаре против Марокко. Экс-хавбек отметил, что был бы рад появлению португальского нападающего Криштиану Роналду в основном составе.

«Надеюсь, что Роналду сыграет в матче с Марокко и поможет сборной Португалии выйти в полуфинал чемпионата мира. Безусловно, его присутствие на поле может сыграть ключевую роль. Хочется верить, что Роналду еще забьет на этом турнире. Я уверен, что у Португалии хорошие шансы на победу в чемпионате мира-2022», — приводит слова Данни «РБ Спорт».

Ранее издание A Bola сообщало, что 37-летний нападающий вновь останется в запасе в матче против Марокко.

ЧМ-2022 проходит в Катаре и завершится 18 декабря. Сборная Португалии сыграет против марокканцев в матче 1/4 финала мирового первенства завтра, 10 декабря, начало — 18.00 мск.