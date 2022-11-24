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24 ноября, 16:38

Данни: «Верю, что сборная Португалии выиграет ЧМ-2022»

Данни уверен, что Португалия может победить на ЧМ-2022
Виктория Кравченко
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Экс-игрок «Зенита» Данни считает, что сборная Португалии может победить на чемпионате мира в Катаре.

«Конечно, я верю в то, что сборная Португалия выиграет чемпионат мира-2022. У нас хорошие шансы. Да, это будет не так просто — на чемпионате мира все сборные сильные, но я уверен, что Португалия добьется успеха. Очень важно сегодня начать с победы над Ганой и в дальнейшем набирать очки в каждом матче», — сказал Данни «РБ Спорт».

Сегодня, 24 ноября, португальская команда сыграет с Ганой в 1-м туре ЧМ-2022. Начало — в 19.00 (мск).

Мигель Данни
Сборная Португалии по футболу
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