Данни: «Верю, что сборная Португалии выиграет ЧМ-2022»

Экс-игрок «Зенита» Данни считает, что сборная Португалии может победить на чемпионате мира в Катаре.

«Конечно, я верю в то, что сборная Португалия выиграет чемпионат мира-2022. У нас хорошие шансы. Да, это будет не так просто — на чемпионате мира все сборные сильные, но я уверен, что Португалия добьется успеха. Очень важно сегодня начать с победы над Ганой и в дальнейшем набирать очки в каждом матче», — сказал Данни «РБ Спорт».

Сегодня, 24 ноября, португальская команда сыграет с Ганой в 1-м туре ЧМ-2022. Начало — в 19.00 (мск).