Данни — о Роналду: «Мы все были подавлены, увидев лучшего игрока мира на скамейке запасных»

Бывший полузащитник сборной Португалии и «Зенита» Мигель Данни в комментарии для «СЭ» оценил игру своего соотечественника Криштиану Роналду на чемпионате мира-2022 в Катаре.

Роналду принял участие во всех четырех матчах сборной Португалии на ЧМ-2022 и забил 1 гол. В матче 1/8 финала турнира против Швейцарии (6:1) он оказался в запасе. Вместо него на поле с первых минут вышел Гонсалу Рамуш, который оформил хет-трик и сделал результативную передачу. Роналду вышел на замену на 74-й минуте и не отличился результативными действиями.

«Мы все были подавлены, увидев лучшего игрока мира на скамейке запасных, но правда в том, что мы выиграли и провели хорошую игру. Но я верю, что Роналду еще забьет голы на этом чемпионате мира и даст нам все, чтобы стать чемпионом мира!» — сказал Данни «СЭ».

В четвертьфинале Португалия встретится со сборной Марокко. Встреча пройдет 10 декабря и начнется в 18.00 (мск).