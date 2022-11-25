Де Брейне заявил, что сборная Бельгии не может играть, как «Манчестер Сити»

Полузащитник сборной Бельгии Кевин де Брейне заявил, что сборная Бельгии не может играть так же, как «Манчестер Сити».

«Мы не можем играть так же, как «Манчестер Сити». В сборной ты подстраиваешься под игроков, которые тебя окружают. Расстраивает ли меня это иногда? Да, но мне нужно меньше показывать это, хотя это совершенство, к которому я стремлюсь», — приводит слова де Брейне Goal.com.

В первом матче группового этапа сборная Бельгии обыграла Канаду (1:0).

27 ноября бельгийцы встретятся с национальной командой Марокко. Начало — в 16:00.