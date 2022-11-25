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Сегодня, 19:07

Де Брейне заявил, что сборная Бельгии не может играть, как «Манчестер Сити»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полузащитник сборной Бельгии Кевин де Брейне заявил, что сборная Бельгии не может играть так же, как «Манчестер Сити».

«Мы не можем играть так же, как «Манчестер Сити». В сборной ты подстраиваешься под игроков, которые тебя окружают. Расстраивает ли меня это иногда? Да, но мне нужно меньше показывать это, хотя это совершенство, к которому я стремлюсь», — приводит слова де Брейне Goal.com.

В первом матче группового этапа сборная Бельгии обыграла Канаду (1:0).

27 ноября бельгийцы встретятся с национальной командой Марокко. Начало — в 16:00.

Источник: https://www.goal.com/en/news/de-bruyne-belgium-arent-man-city-losing-cool-team-mates/blt3d1fb9ef335299d7
Кевин де Брейне
Футбол
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Сборная Бельгии по футболу
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