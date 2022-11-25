Де Брейне заявил, что сборная Бельгии не может играть, как «Манчестер Сити»

Сегодня, 19:07
Полузащитник сборной Бельгии Кевин де Брейне заявил, что сборная Бельгии не может играть так же, как «Манчестер Сити».
«Мы не можем играть так же, как «Манчестер Сити». В сборной ты подстраиваешься под игроков, которые тебя окружают. Расстраивает ли меня это иногда? Да, но мне нужно меньше показывать это, хотя это совершенство, к которому я стремлюсь», — приводит слова де Брейне Goal.com.
В первом матче группового этапа сборная Бельгии обыграла Канаду (1:0).
27 ноября бельгийцы встретятся с национальной командой Марокко. Начало — в 16:00.