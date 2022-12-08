Де Бур восхитился игрой Месси перед матчем Аргентины с Нидерландами

Бывший игрок «Барселоны» и сборной Нидерландов Рональд де Бур рассказал, что думает о предстоящем матче против команды Аргентины в четвертьфинале ЧМ-2022.

«Мне очень нравится игра Месси. Игрокам сборной Нидерландов выпал последний шанс сыграть против него. Считаю Лионеля лучшим игроком мира, это уникальный игрок. Жду зрелищного матча от команд. Да, у них есть Месси, но сила Нидерландов в командной игре», — цитирует де Бура Marca.

Матч Аргентины против Нидерландов пройдет завтра, 9 декабря, и начнется в 22.00 по московскому времени.