Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 20:23

Де Дзерби считает, что Макаллистер был одним из лучших игроков на ЧМ-2022

Анна Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби высказался о выступлении аргентинского полузащитника команды Алексиса Макаллистера на ЧМ-2022.

«Мы очень гордимся Алексисом. Он был одним из лучших игроков на турнире. Мы много переписывались, я очень рад за него. Теперь Алексис получит две недели отдыха», — приводит слова Де Дзерби BBC.

На турнире в Катаре Макаллистер сыграл в составе сборной Аргентины шесть матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Он вместе с командой выиграл ЧМ-2022, обыграв в финале Францию (3:3, 4:2 по пенальти).

Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
ФК Брайтон энд Хоув Альбион
Роберто Де Дзерби
0
Читайте также
Дмитрий Аленичев: «Я был прав — Месси стал чемпионом мира. Но он еще сыграет в 2026-м»
Овечкин мог обойти легенду на глазах его сыновей. Но пока Хоу все еще второй
Закопавшая живьем мать волгоградка получила восемь лет тюрьмы
Си Цзиньпин отметил отсутствие выгоды для всех от конфликта на Украине
Суд в Германии вынес приговор бывшему секретарю нацистского концлагеря
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: ЧМ-2022, финал Аргентина — Франция: кубок мира — у Месси
Президент ОКР заявил, что финал чемпионата мира по футболу повысил интерес ко всему спорту
Кавазашвили рассказал, в чем Месси не превзошел Марадону
Источник: Павара обвиняют в негативном влиянии на атмосферу в сборной Франции на ЧМ-2022
Катарская элегия. О чем грустит Рабинер, уезжая после месяца на ЧМ-2022
Продажи футболок Месси и Мбаппе выросли на 200 процентов после финала ЧМ-2022
Около тысячи фанатов прорвались на автостраду в ожидании сборной Аргентины
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Источник: Павара обвиняют в негативном влиянии на атмосферу в сборной Франции на ЧМ-2022

Кавазашвили рассказал, в чем Месси не превзошел Марадону