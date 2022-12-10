Де Рон — о Месси: «Сегодня я играл против мечты, ставшей кошмаром»

Полузащитник сборной Нидерландов Мартен де Рон прокомментировал поражение от Аргентины в матче 1/4 финала чемпионата мира-2022 (2:2, 3:4 по пенальти).

«Когда я был ребенком, слышал как мой отец рассказывал о кошмарах Аргентины. Чемпионат мира в 78-м. В мое время, когда я стал футболистом, Месси был мечтой каждого игрока. Сегодня я играл против мечты, ставшей кошмаром. Поздравляю Аргентину, но я чертовски горжусь своей командой», — написал де Рон в Twitter.

В полуфинале чемпионата мира-2022 в Катаре Аргентина сыграет с Хорватией. Матч пройдет 13 декабря.