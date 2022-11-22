Де Йонг оценил гол Рахима Стерлинга за сборную Англии в матче ЧМ-2022 с Ираном

22 ноября, 23:38
Бывший игрок сборной Нидерландов Найджел де Йонг прокомментировал гол полузащитника национальной команды Англии Рахима Стерлинга в матче чемпионата мира-2022 с Ираном (6:2).
«Здорово, для него это первый гол на чемпионате мира. У него сейчас трудные времена, особенно с его переходом из «Манчестер Сити» в «Челси». Я очень рад, что он попал в таблицу рекордов. Он всегда будет одним из первых в списке игроков команды», — приводит HITC слова де Йонга.
Отметим, что этот гол стал 20-м для Стерлинга в составе национальной команды.
Англичане, набрав 3 очка в первой встрече, занимают первое место в турнирной таблице группы В.
25 ноября сборная Англии сыграет с США. Начало матча — в 22.00 по московскому времени.
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