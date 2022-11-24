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24 ноября, 15:27

Дембеле рассказал о своем настрое на матчи сборной Франции на ЧМ-2022

Виктория Кравченко
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Вингер сборной Франции Усман Дембеле рассказал о своей форме и целях на ЧМ-2022 в Катаре.

«У меня были непростые несколько лет. Я приехал на этот турнир спустя полтора года без травм. Я стал взрослым и более зрелым как на поле, так и за его пределами. У меня есть цели и амбиции, хочу играть в старте и быть ключевым игроком на этом чемпионате мира, забивать и создавать моменты», — цитирует игрока L'Equipe.

26 ноября Дания сыграет с Францией во 2-м туре ЧМ-2022. Начало встречи — в 19.00 (мск).

Усман Дембеле
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Франции по футболу
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