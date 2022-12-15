Экс-игрок «Челси» и сборной Ирландии Дэмьен Дафф перед финалом ЧМ-2022 заявил, что сравнивать форварда Франции Килиана Мбаппе и нападающего Аргентины Лионеля Месси неуместно. Оба футболиста выступают за «ПСЖ».

«Насколько хорош Месси? Его лучшая версия была, когда ему было 23, 24, может быть, 25 лет, Мбаппе не годится даже для того, чтобы бутсы ему шнуровать.

Мбаппе до сих пор и близко не подобрался. Вот насколько хорош был Месси. Вот о чем я говорю. Лучшая версия, когда это было? Когда ему было 23, 24. Месси — лучший в мире», — цитирует Даффа RTE.

Матч Аргентина — Франция состоится в воскресенье, 18 декабря, на стадионе «Лусаил». Начало в 18.00 мск.

В полуфинальной встрече аргентинцы обыграли хорватов со счетом 3:0. Французы оказались сильнее Марокко (2:0).