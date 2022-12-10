Деменко назвал главного фаворита ЧМ-2022 после вылета сборной Бразилии

Бывший полузащитник сборной России Максим Деменко назвал главного фаворита ЧМ-2022 после вылета в четвертьфинале сборной Бразилии.

Бразилия в 1/4 финала ЧМ-2022 проиграла Хорватии (1:1, 2:4 по пенальти).

«Для меня главным фаворитом теперь осталась Франция. Хотя многие сейчас говорят, что Португалия очень сильная. Я надеялся на финал Франция — Бразилия. Но теперь мы вынуждены менять свою точку зрения», — приводит слова Деменко «Газета.ru».

Также он сделал выбор, кого бы ему больше хотелось видеть с чемпионским титулом — аргентинца Лионеля Месси и португальца Криштиану Роналду.

«Если выбирать между титулом для Месси или Роналду, то лично я бы хотел тогда победы Португалии. Мои предпочтения на ее стороне», — сказал Деменко.