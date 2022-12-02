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Сегодня, 14:15

Бушуев — о вылете Германии с ЧМ-2022: «Если команда не выходит из группы, то вина на тренере точно есть»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Велеса» Денис Бушуев прокомментировал результаты сборной Германии на чемпионате мира-2022 в Катаре. В заключительном туре групповой стадии ЧМ-2022 немцы одержали победу над Коста-Рикой (4:2), но заняли 3-е место в группе и не смогли выйти в плей-офф, уступив сборной Испании по разнице мячей.

«Для всей Германии это трагедия. Хорошо знаю немцев и видел, как уже после матча с Японией многие впадали в футбольную депрессию. Многие после первого поражения уже не верили в сборную. Их можно понять, сборная второй раз подряд застревает в группе. Это уже похоже на закономерность и для немцев это ужасно больно», — цитирует Бушуева Sport24.

Специалист отметил, что у сборной Германии были большие проблемы в линии атаки и большое количество однотипных игроков.

«Флик -хороший тренер, но если команда не выходит из группы, то вина на тренере точно есть. Вешать всех собак на него тоже нельзя, тут провалился полностью весь немецкий футбол. Многие говорят про политику и что немцы утонули в политической повестке, но я с этим не согласен. Это профессиональные спортсмены, и они знают, что политика всегда была, есть и будет. Поэтому они к этому готовы. Причина их невыхода из группы — коллективные футбольные ошибки», — добавил Бушуев.

ЧМ-2022 проходит в Катаре и завершится 18 декабря. По итогам групповой стадии из квартета E вышли Япония и Испания. В матчах 1/8 финала мирового первенства испанцы встретятся со сборной Марокко, 6 декабря, начало — 18.00 мск. Японцы сыграют против Хорватии 5 декабря, также в 18.00 по московскому времени.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-12-02-bushuyev-o-vylete-germanii-s-chm-2022-veshat-vsekh-sobak-na-flika-nelzya-provalilsya-polnostyu-ves-nemetskiy-futbol
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Плей-офф
Сетка
A
B
C
D
E
F
G
H
И М О
1 Нидерланды Нидерланды 3 5-1 7
2 Сенегал Сенегал 3 5-4 6
3 Эквадор Эквадор 3 4-3 4
4 Катар Катар 3 1-7 0
Матчи группы
Раскрыть
20.11
19:00
Катар
Эквадор
0 : 2
21.11
19:00
Сенегал
Нидерланды
0 : 2
25.11
16:00
Катар
Сенегал
1 : 3
25.11
19:00
Нидерланды
Эквадор
1 : 1
29.11
18:00
Нидерланды
Катар
2 : 0
29.11
18:00
Эквадор
Сенегал
1 : 2
И М О
1 Англия Англия 3 9-2 7
2 США США 3 2-1 5
3 Иран Иран 3 4-7 3
4 Уэльс Уэльс 3 1-6 1
Матчи группы
Раскрыть
21.11
16:00
Англия
Иран
6 : 2
21.11
22:00
США
Уэльс
1 : 1
25.11
13:00
Уэльс
Иран
0 : 2
25.11
22:00
Англия
США
0 : 0
29.11
22:00
Уэльс
Англия
0 : 3
29.11
22:00
Иран
США
0 : 1
И М О
1 Аргентина Аргентина 3 5-2 6
2 Польша Польша 3 2-2 4
3 Мексика Мексика 3 2-3 4
4 Сауд. Аравия Сауд. Аравия 3 3-5 3
Матчи группы
Раскрыть
22.11
13:00
Аргентина
Саудовская Аравия
1 : 2
22.11
19:00
Мексика
Польша
0 : 0
26.11
16:00
Польша
Саудовская Аравия
2 : 0
26.11
22:00
Аргентина
Мексика
2 : 0
30.11
22:00
Польша
Аргентина
0 : 2
30.11
22:00
Саудовская Аравия
Мексика
1 : 2
И М О
1 Франция Франция 3 6-3 6
2 Австралия Австралия 3 3-4 6
3 Тунис Тунис 3 1-1 4
4 Дания Дания 3 1-3 1
Матчи группы
Раскрыть
22.11
16:00
Дания
Тунис
0 : 0
22.11
22:00
Франция
Австралия
4 : 1
26.11
13:00
Тунис
Австралия
0 : 1
26.11
19:00
Франция
Дания
2 : 1
30.11
18:00
Тунис
Франция
1 : 0
30.11
18:00
Австралия
Дания
1 : 0
И М О
1 Япония Япония 3 4-3 6
2 Испания Испания 3 9-3 4
3 Германия Германия 3 6-5 4
4 Коста-Рика Коста-Рика 3 3-11 3
Матчи группы
Раскрыть
23.11
16:00
Германия
Япония
1 : 2
23.11
19:00
Испания
Коста-Рика
7 : 0
27.11
13:00
Япония
Коста-Рика
0 : 1
27.11
22:00
Испания
Германия
1 : 1
01.12
22:00
Япония
Испания
2 : 1
01.12
22:00
Коста-Рика
Германия
2 : 4
И М О
1 Марокко Марокко 3 4-1 7
2 Хорватия Хорватия 3 4-1 5
3 Бельгия Бельгия 3 1-2 4
4 Канада Канада 3 2-7 0
Матчи группы
Раскрыть
23.11
13:00
Марокко
Хорватия
0 : 0
23.11
22:00
Бельгия
Канада
1 : 0
27.11
16:00
Бельгия
Марокко
0 : 2
27.11
19:00
Хорватия
Канада
4 : 1
01.12
18:00
Хорватия
Бельгия
0 : 0
01.12
18:00
Канада
Марокко
1 : 2
И М О
1 Бразилия Бразилия 2 3-0 6
2 Швейцария Швейцария 2 1-1 3
3 Камерун Камерун 2 3-4 1
4 Сербия Сербия 2 3-5 1
Матчи группы
Раскрыть
24.11
13:00
Швейцария
Камерун
1 : 0
24.11
22:00
Бразилия
Сербия
2 : 0
28.11
13:00
Камерун
Сербия
3 : 3
28.11
19:00
Бразилия
Швейцария
1 : 0
02.12
22:00
Камерун
Бразилия
- : -
02.12
22:00
Сербия
Швейцария
- : -
И М О
1 Португалия Португалия 2 5-2 6
2 Гана Гана 2 5-5 3
3 Корея Корея 2 2-3 1
4 Уругвай Уругвай 2 0-2 1
Матчи группы
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24.11
16:00
Уругвай
Корея
0 : 0
24.11
19:00
Португалия
Гана
3 : 2
28.11
16:00
Корея
Гана
2 : 3
28.11
22:00
Португалия
Уругвай
2 : 0
02.12
18:00
Корея
Португалия
- : -
02.12
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Гана
Уругвай
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1/8 финала
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03.12
18:00
Нидерланды
США
- : -
03.12
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Аргентина
Австралия
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04.12
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Франция
Польша
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04.12
22:00
Англия
Сенегал
- : -
05.12
18:00
Япония
Хорватия
- : -
05.12
22:00
1G
2H
- : -
06.12
18:00
Марокко
Испания
- : -
06.12
22:00
1H
2G
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1/4 финала
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09.12
18:00
П 53
П 54
- : -
09.12
22:00
П 49
П 50
- : -
10.12
18:00
П 55
П 56
- : -
10.12
22:00
П 51
П 52
- : -
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П 61
П 62
- : -
1/8 финала 03.12 18:00
Нидерланды
03.12
18:00
США
П1 1.97 X 3.30 П2 4.70
03.12 22:00
Аргентина
03.12
22:00
Австралия
П1 1.22 X 7.00 П2 16.0
1/8 финала 05.12 18:00
Япония
05.12
18:00
Хорватия
П1 4.10 X 3.20 П2 2.13
05.12 22:00
1G
05.12
22:00
2H
1/4 финала 09.12 22:00
П 49
09.12
22:00
П 50
09.12 18:00
П 53
09.12
18:00
П 54
1/2 финала 13.12 22:00
П 57
13.12
22:00
П 58
Финал 18.12 18:00
П 61
-
:
-
П 62
Матч за 3-е место 17.12 18:00
Пр 61
17.12
18:00
Пр 62
1/2 финала 14.12 22:00
П 59
14.12
22:00
П 60
1/4 финала 10.12 22:00
П 51
10.12
22:00
П 52
10.12 18:00
П 55
10.12
18:00
П 56
1/8 финала 04.12 22:00
Англия
04.12
22:00
Сенегал
П1 1.53 X 4.00 П2 8.20
04.12 18:00
Франция
04.12
18:00
Польша
П1 1.29 X 5.80 П2 13.0
1/8 финала 06.12 18:00
Марокко
06.12
18:00
Испания
П1 7.20 X 4.00 П2 1.57
06.12 22:00
1H
06.12
22:00
2G
20 ноя
21 ноя
22 ноя
23 ноя
24 ноя
25 ноя
26 ноя
27 ноя
28 ноя
29 ноя
30 ноя
01 дек
02 дек
A 20.11 19:00
Катар
Эквадор
П1 3.70 X 3.10 П2 2.30
0
2
B 21.11 16:00
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
6
2
A 21.11 19:00
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
0
2
B 21.11 22:00
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
1
1
C 22.11 13:00
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
1
2
D 22.11 16:00
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
0
0
C 22.11 19:00
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
0
0
D 22.11 22:00
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
4
1
F 23.11 13:00
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
0
0
E 23.11 16:00
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
1
2
E 23.11 19:00
Испания
Коста-Рика
7
0
F 23.11 22:00
Бельгия
Канада
1
0
G 24.11 13:00
Швейцария
Камерун
1
0
H 24.11 16:00
Уругвай
Корея
0
0
H 24.11 19:00
Португалия
Гана
3
2
G 24.11 22:00
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
2
0
B 25.11 13:00
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
0
2
A 25.11 16:00
Катар
Сенегал
1
3
A 25.11 19:00
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
1
1
B 25.11 22:00
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
0
0
D 26.11 13:00
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
0
1
C 26.11 16:00
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
2
0
D 26.11 19:00
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
2
1
C 26.11 22:00
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
2
0
E 27.11 13:00
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
0
1
F 27.11 16:00
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
0
2
F 27.11 19:00
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
4
1
E 27.11 22:00
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
1
1
G 28.11 13:00
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
3
3
H 28.11 16:00
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
2
3
G 28.11 19:00
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
1
0
H 28.11 22:00
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
2
0
A 29.11 18:00
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
2
0
A 29.11 18:00
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
1
2
B 29.11 22:00
Уэльс
Англия
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
0
3
B 29.11 22:00
Иран
США
П1 4.20 X 3.50 П2 1.98
0
1
D 30.11 18:00
Тунис
Франция
П1 5.80 X 4.00 П2 1.66
1
0
D 30.11 18:00
Австралия
Дания
П1 7.50 X 4.90 П2 1.45
1
0
C 30.11 22:00
Польша
Аргентина
П1 8.30 X 4.60 П2 1.45
0
2
C 30.11 22:00
Саудовская Аравия
Мексика
П1 5.50 X 4.40 П2 1.62
1
2
F 01.12 18:00
Хорватия
Бельгия
П1 3.00 X 3.60 П2 2.40
0
0
F 01.12 18:00
Канада
Марокко
П1 4.80 X 3.50 П2 1.88
1
2
E 01.12 22:00
Япония
Испания
П1 7.10 X 4.70 П2 1.49
2
1
E 01.12 22:00
Коста-Рика
Германия
П1 22.0 X 11.5 П2 1.12
2
4
H 02.12 18:00
Корея
Португалия
П1 4.20 X 4.00 П2 1.86
-
-
H 02.12 18:00
Гана
Уругвай
П1 4.60 X 3.90 П2 1.81
-
-
G 02.12 22:00
Камерун
Бразилия
П1 8.50 X 5.20 П2 1.40
-
-
G 02.12 22:00
Сербия
Швейцария
П1 2.60 X 3.50 П2 2.80
-
-
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