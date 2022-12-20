Известный телекомментатор Денис Казанский в интервью «СЭ» назвал лучшую и худшую по качеству игры команды ЧМ-2022.

— Об игре какой сборной на ЧМ-2022 можете сказать — чистый мед?

— Аргентина! Скалони сколотил сильную команду, за которой очень интересно наблюдать. То же самое относится к Бразилии. Тите привез в Катар футболистов, которые не любят простых решений, всегда придумывают что-то нетривиальное. Смотреть на эти команды — наслаждение! Жаль, мы так и не увидели встречу Бразилии и Аргентины в полуфинале. Матч был бы огненный!

— Не считая Марокко — команда-открытие?

— Ну, в этом смысле у марокканцев точно нет конкурентов. Японцы тоже навели шороху, но они и на ЧМ-2018 успели пошуметь. Для меня их бойкая игра в Катаре не сюрприз. А вот от Марокко попадания в полуфинал не ждал никто.

— Худшая по качеству игры команда чемпионата?

— Как на любом турнире, были и здесь «пассажиры» — Катар, Уэльс... И все-таки главное разочарование — Дания. Если исходить из соотношения возможностей и реализации.

— Что же сгубило датчан?

— Не пошла игра у Эриксена — и остальные сразу скисли. Хотя мы помним, насколько здорово смотрелись на Евро-2020 фланговые Васс и Меле. В атаке выделялись Дамсгор и Дольберг. В Катаре же все они провалились. Один забитый гол за три матча, поражение от более чем скромной Австралии, бледная игра с Тунисом... Кошмар!