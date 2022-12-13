Денис Казанский предположил, кто станет чемпионом мира-2022

Известный телекомментатор Денис Казанский в интервью «СЭ» назвал главного фаворита ЧМ-2022.

— Кто же станет чемпионом мира?

— В моих глазах это изначально был победитель матча Англия — Франция. Раз дальше прошла команда Дидье Дешама, теперь она для меня и фаворит.

— Ставили-то вы на англичан.

— Да. Хотя прекрасно понимал, что это единственная пара четвертьфиналистов, где шансы фифти-фифти. А значит, судьбу встречи решит какая-то деталь. Микроэпизод. Так и получилось. Если бы не осечка Кейна, еще неизвестно, кто бы сейчас готовился к матчу с Марокко.