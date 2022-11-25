Денис Казанский считает, что травма Бензема сплотила сборную Франции

Популярный телекомментатор Денис Казанский выразил мнение, что травма нападающего сборной Франции Карима Бензема сплотила национальную команду.

— Мне кажется, потеря Бензема сплотила команду. С Австралией французы пропустили на 9-й минуте, но не обратили на это внимания. И уже к середине второго тайма расставили все по своим местам. Вновь напомнил о себе Жиру. Который на ЧМ-2018 ни разу в створ не попал! А здесь в первом же матче два положил!

— Травма Эрнандеза-старшего — большая потеря?

— Безусловно. Но она не вышибает Францию из числа фаворитов. Вот если сломается Мбаппе, это станет катастрофой. Равноценной замены ему нет. А вместо Люка в обороне может сыграть Тео, младший брат.

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