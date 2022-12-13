Машкарин: «Хорваты — ребята с характером, у них хорошие шансы превзойти Аргентину в полуфинале»

Бывший защитник «Зенита» и ЦСКА Денис Машкарин считает, что у сборной Хорватии хорошие шансы одолеть Аргентину в полуфинальном матче ЧМ-2022 в Катаре.

«Хорватскую сборную всегда отличает надежная, выстроенная игра в обороне. Ловрен — один из лидеров этой линии и вообще команды. На нем большая ответственность. Он регулирует игру защитников, командует ими. Еще добавляет уверенности обороне хорватов игра вратаря Ливаковича.

Да и в целом я бы сказал, что это команда опытная. Прошла предыдущий чемпионат мира на хорошем уровне, дойдя до финала. Очень сбалансированная и сыгранная, что немаловажно. К тому же ребята с характером. Вытащить игру с Бразилией, уступая в счете, дорогого стоит. Поэтому у них есть шансы превзойти Аргентину в полуфинале», — приводит слова Машкарина «РБ Спорт».

Полуфинальный матч ЧМ-2022 Аргентина — Хорватия состоится сегодня, 13 декабря. Стартовые свисток — в 22.00 мск.