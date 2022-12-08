Депай рассказал о влиянии ван Гала на сборную Нидерландов

Нападающий сборной Нидерландов Мемфис Депай высказался о работе главного тренера национальной команды Луи ван Гала.

«Влияние ван Гала на нашу игру? Это видно по результатам. С тех пор как он стал нашим тренером, мы не проиграли ни одного матча, а дисциплина в команде повысилась. Это было очень важно для всех. Все знают его видение игры, его индивидуальность и его качества, когда дело доходит до создания сильных команд с разными стилями игры. В любом случае, коллективы под его началом преуспели благодаря его мышлению и стремлению к победе. У него очень четкие идеи и он передает их команде», — приводит слова форварда Mundo Deportivo.

Чемпионат мира-2022 проходит в Катаре и завершится 18 декабря. Сборная Нидерландов встретится в матче 1/4 финала турнира с Аргентиной завтра, 9 декабря, начало — 22.00 мск.