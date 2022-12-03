Депай вышел на второе место в списке лучших бомбардиров в истории сборной Нидерландов

Нападающий сборной Нидерландов Мемфис Депай открыл счет в матче 1/8 финала чемпионата мира-2022 против США. Форвард забил 43-й гол в карьере за национальную команду. Таким образом, он вышел на чистое второе место по этому показателю в истории сборной, обойдя экс-форварда «Шальке», «Милана» и «Реала» Класа-Яну Хюнтелара (42 гола). Первое место удерживает бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала» Робин ван Перси (50 голов). ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре