Свищев об оскорблении менеджера стадиона из России на ЧМ-2022: «Это надо воспринимать, как недалекость людей»

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев прокомментировал «СЭ» новость о том, что сотрудник персонала сборной Германии обозвал менеджера стадиона ЧМ-2022 из России из-за ее национальности.

«Я бы не стал всех немцев выстраивать в одну линейку. У каждого народа есть индивиды, которые не отличаются высокой культурой, поведением или теми, кто попал под гнет пропаганды. Я не считаю, что здесь нужно снисходить до того же уровня. Это частное мнение не всего народа, а отдельных лиц. С пониманием в кавычках мы к этому относимся. А так мы с глубоким уважением относимся к немецкому народу. Мы с ними давно сотрудничаем, дружим. У нас есть много общих вопросов. Пропаганда делает свое дело. У любого народа есть те люди, которые не приемлют те или иные интересы или те или иные взгляды других», — сказал Свищев корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

Свищев также отметил, что Катар обратился к оргкомитету, который совершенно феноменально провел чемпионат мира в России.

«В свое время и президент даже встречался и говорил по этому вопросу. И Олег Матыцин, и Игорь Левитин, и Дмитрий Чернышенко — все говорили, что мы готовы провести ЧМ по футболу. Нас же взяли не потому, что мы красивые или высокие, а потому что мы профессиональные. Чемпионат мира в России всеми был объявлен как лучший во всей футбольной истории. Они пригласили наших ребят, которые проводили этот чемпионат. Тоже в непростых условиях. Оскорбления со стороны определенных лиц Германии. И другие тоже были недовольны, что работают ребята из России. Это надо воспринимать, как недалекость тех людей. Не только Россия там работает. И французы, и немцы, и американцы. Людей набирают по профессиональному признаку, а не по национальному. Только так должно быть», — добавил Свищев.

Сотрудник технического персонала сборной Германии по футболу оскорбил россиянку, работающую в оргкомитете чемпионата мира по футболу в Катаре, из-за ее национальности.