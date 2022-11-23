Депутат Пайкин призвал уважать традиции Катара на время ЧМ-2022

23 ноября, 12:15
Депутат госдумы Борис Пайкин высказался о скандалах, связанных со страной-организатором чемпионата мира по футболу 2022 года.
«Если следить за чемпионатом мира по футболу по ленте новостей, то возникает странное ощущение: об отсутствии пива на стадионах и запрете радужной символики пишут больше, чем о самой игре. Западные ценности, привезенные на время ЧМ-2022 в Катар, свелись к правам меньшинств и желанию выпить пива. Удивительно, поскольку при выборе Катара в качестве места проведения чемпионата,ФИФА прекрасно понимало силу традиционного уклада и религиозных ограничений в этой стране. И в этом случае командам и болельщикам надо либо уважать хозяев, соглашаясь с этими ограничениями, либо ФИФА выбирать для ЧМ другую страну», — приводит слова Пайкина «Газета.Ru».
Он также поделился мнением, что болельщики многих стран вспоминают чемпионат в России добрыми словами. По его словам, турнир 2018 года был настоящим праздником спорта, дружбы и открытости.
«Думаю, что мы и впредь сможем выступить хозяевами международных соревнований. Главное, чтобы они проводились ради красоты спорта, а не импорта сомнительных ценностей», — добавил Пайкин.
Чемпионат мира в Катаре проходит с 20 ноября по 18 декабря.
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