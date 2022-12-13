Дешам: «Сборная Франции сможет взломать оборону Марокко»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился ожиданием от полуфинала ЧМ-2022 против Марокко.

14.12.2022 | Франция — Марокко

«Мы обязательно сможем взломать оборону Марокко, но это не отменяет того факта, что наши соперники классно обороняются. Их успех не только в оборонительных действиях — если бы они просто качественно отбивались, мы сейчас не обсуждали бы наш матч в полуфинале. Африканская команда очень организованна», — цитирует Дешама Федерация футбола Франции.

Марокканцы являются первой за всю историю африканской командой, прошедшей в полуфинал чемпионата мира.

Сборная Франции встретится с Марокко в 1/2 финала ЧМ-2022 завтра, 14 декабря, начало — 22.00 мск.