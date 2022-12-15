Дешам заявил, что Рабьо и Упамекано смогут сыграть в финале ЧМ-2022

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал о самочувствии полузащитника Андриена Рабьо и защитника Дайота Упамекано.

Оба игрока попустили полуфинальный матч с Марокко (2:0) из-за гриппа.

«Тренеру приходится делать выбор, имея всю информацию, которой мы располагаем. Упамекано болеет с субботнего матча с Англией. Он смог провести отдельную тренировку во вторник, но… Конате показал несколько хороших вещей, это казалось мне очевидным. У Рабьо, к сожалению, то же самое. В обед ему стало лучше, но не настолько, чтобы быть в форме. Он остался в отеле, его даже не было в протоколе матча.

Будут ли они в форме в воскресенье? В принципе да. Упамекано в форме. Рабьо тоже, если все пойдет хорошо. Осталось еще четыре дня, он должен быть доступен», — приводит слова Дешама RMC Sport.

Франция в финале ЧМ-2022 сыграет с Аргентиной. Матч пройдет в воскресенье, 18 декабря, на стадионе «Лусаил» и начнется в 18.00 (мск).