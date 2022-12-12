Ловрен — о матче с Аргентиной: «Нас ждет настоящая битва. И мы к ней готовы»

Защитник «Зенита» Деян Ловрен поделился настроем на матч 1/2 финала чемпионата мира в Катаре между сборными Хорватии и Аргентины.

«Завтра нас ждет настоящая битва. И мы к ней готовы», — написал хорват в социальных сетях.

Ловрен остается последним представителем РПЛ, который выступает на турнире в Катаре.

Матч между сборными Хорватии и Аргентины пройдет во вторник, 13 декабря. Начало игры — 22.00 (мск).