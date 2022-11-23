Ловрен: «Сравнить чемпионаты мира 2018 и 2022? Россия лучше!»

23 ноября, 16:37
Защитник сборной Хорватии Деян Ловрен в разговоре с корреспондентом «СЭ» заявил, что Россия лучше провела чемпионат мира в 2018 году. На данный момент сборная Хорватии участвует в ЧМ-2022, который проходит в Катаре.
«Сравнить чемпионаты мира 2018 и 2022? Россия лучше!» — заявил Ловрен.
Ранее сборная Хорватии не смогла обыграть команду Марокко в матче первого тура ЧМ-2022. Встреча закончилась со счетом 0:0.
На ЧМ-2018, который проходил в России, сборная Хорватии дошла до финала, где проиграла Франции со счетом 2:4.
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
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Основные источники исследования