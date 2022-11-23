Ловрен: «Сравнить чемпионаты мира 2018 и 2022? Россия лучше!»

Деян Ловрен сравнил организацию чемпионатов мира в России и Катаре

Защитник сборной Хорватии Деян Ловрен в разговоре с корреспондентом «СЭ» заявил, что Россия лучше провела чемпионат мира в 2018 году. На данный момент сборная Хорватии участвует в ЧМ-2022, который проходит в Катаре.

«Сравнить чемпионаты мира 2018 и 2022? Россия лучше!» — заявил Ловрен.

Ранее сборная Хорватии не смогла обыграть команду Марокко в матче первого тура ЧМ-2022. Встреча закончилась со счетом 0:0.

На ЧМ-2018, который проходил в России, сборная Хорватии дошла до финала, где проиграла Франции со счетом 2:4.