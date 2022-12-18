Ди Мария — первый игрок, забивавший в финале ЧМ, Олимпийских игр и континентального первенства

Полузащитник сборной Аргентины Анхель Ди Мария стал первым игроком, забившим в финале ЧМ, Кубка Америки и Олимпийских игр, сообщает Gracenote Live.

В финале ЧМ-2022 Ди Мария забил гол в ворота сборной Франции на 36-й минуте матча. Счет после первого тайма 2:0 в пользу Аргентины.

В 2008 году гол Ди Марии принес сборной Аргентины золото Олимпиады в Пекине. Тогда они обыграли сборную Нигерии со счетом 1:0. В 2021 году полузащитник забил победный гол в финале Кубка Америки против Бразилии (1:0).

Также Ди Мария забивал на турнире Финалиссима, в котором Аргентина обыграла Италию (3:0).