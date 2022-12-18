Дибала — о финале ЧМ-2022: «Было нелегко, но теперь настало время праздновать вместе»

Нападающий сборной Аргентины Пауло Дибала рассказал, что победа команде в финале ЧМ-2022 далась нелегко.

«Было нелегко, но нам нужно было сохранять хладнокровие. Сборная Франции ошиблась, и дальше была моя очередь. Я хочу поблагодарить всех аргентинцев за этот месяц. Поддержка была безоговорочной, и теперь настало время праздновать вместе», — приводит AS слова Дибалы.

В финале турнира аргентинцы одержали победу над командой Франции (3:3, по пен. 4:2). Аргентина стала трехкратным чемпионом мира. До этого команда выигрывала мировое первенство в 1978 и 1986 годах.