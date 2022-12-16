Динияр Билялетдинов считает, что финал ЧМ-2022 будет интересным с точки зрения тактики

Бывший футболист сборной России Динияр Билялетдинов в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от финального матча ЧМ-2022 в Катаре между сборными Аргентины и Франции.

«Аргентина разыгралась под конец чемпионата. Статистические показатели команды повышаются в течение всего турнира. Интересно посмотреть, захочет ли Аргентина забрать себе мяч, потому что Мбаппе при наличии свободного пространства выглядит опаснее, чем в позиционной атаке. С тактической точки зрения матч будет интересным», — сказал Билялетдинов корреспонденту «СЭ» Анастасии Клюквиной.

Финал чемпионата мира состоится 18 декабря. Начало матча — в 18.00 мск.

18.12.2022 | Аргентина — Франция