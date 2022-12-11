Аленичев назвал фаворитов в полуфинальных парах ЧМ-2022

Бывший игрок и тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев назвал фаворитов в полуфинальных парах чемпионата мира в Катаре.

«Итак, мы получили полуфиналы Аргентина — Хорватия и Франция — Марокко. В очередную сенсацию африканцев уже не верю. Дидье Дешам не позволит своим футболистам выйти на поле расслабленными. Да, у Марокко очень организованная команда, но шансов против «Трехцветных» у нее, на мой взгляд, нет.

В паре Аргентина — Хорватия отдаю предпочтение южноамериканцам, но не так безоговорочно, где-то 60 на 40 процентов. На стороне «Альбиселесте» форма Месси и положительные эмоции от того, что Бразилия, самый принципиальный оппонент, отправилась домой. Однако, уверен, хорваты дадут бой», — написал Аленичев в своей авторской колонке для «СЭ».

Матч за 3-е место пройдет 17 ноября, финал состоится 18 ноября.