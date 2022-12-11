Аленичев: «На Месси давят разговоры о последнем шансе взять титул. Морально непростой момент»

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев оценил игру капитана сборной Аргентины Лионеля Месси на чемпионате мира-2022 в Катаре.

«Не уверен, что для Месси этот чемпионат мира последний. Через четыре года ему будет 39 лет. Притом Лео не надо пробегать за матч по 12 километров — ему хватит 5-6, чтобы в какой-то момент взорваться и решить исход встречи. Мы же видим, как он продуктивен в Катаре: в каждой встрече либо гол, либо результативная передача. Мастерство никуда не денется. Тем более Лео — профессионал, бережно относится к режиму, своему телу. Так что я бы не прощался с ним после ЧМ-2022.

После победы над Нидерландами у Месси произошла перепалка с тренером «Оранжевых» ван Галом. Бывает — эмоции. На аргентинца в какой-то степени давят разговоры о последнем шансе взять титул. Морально непростой момент. Иногда Лео действительно не сдерживается, что для него в целом несвойственно. На Месси лежит огромная ответственность. Ему нужно показывать своим партнерам, что он их капитан и что за ним сборная как за каменной стенной. Ну и ван Галу не стоило дразнить Лионеля до четвертьфинала, говоря, что, мол, лишим Месси мяча, а дальше дело техники, в крайнем случае пройдем соперника по пенальти. Ну зачем так провоцировать, разжигать на ровном месте? Здесь уважаемый специалист, на мой взгляд, не прав», — написал Аленичев в своей авторской колонке для «СЭ».

В полуфинале ЧМ-2022 сборная Аргентины 13 декабря сыграет с командой Хорватии.