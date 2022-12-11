Аленичев: «Роналду надо брать пример с Месси. Поведение аргентинца — образец»

Бывший полузащитник «Порту» Дмитрий Аленичев заявил, что нападающий Криштиану Роналду, скорее всего, продолжит карьеру в сборной Португалии.

«Провел ли Роналду в субботу свой последний матч за сборную? У меня есть сомнения. Думаю, еще поиграет. Придет новый тренер (вот кто точно уйдет, так это Сантуш) — сядут, поговорят. Все-таки Криштиану — знаковая фигура. Португалии будет полезно, если он и в дальнейшем станет выходить на поле в майке сборной — для ее имиджа, авторитета.

Но Роналду надо брать пример с Месси. Поведение аргентинца — образец. Вот к чему нужно стремиться. Теперь очевидно, что Лео выиграл в этом вечном споре. Абсолютная победа!» — написал Аленичев в своей авторской колонке для «СЭ».

Португалия потерпела поражение от сборной Марокко (0:1) в четвертьфинале чемпионата мира в Катаре.

Для 37-летинего Криштиану Роналду матч стал 196-м за сборную, что позволило ему повторить мировой рекорд, которым до сегодняшнего дня единолично владел кувейтец Бадер Аль-Мутава.