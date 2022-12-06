Черышев раскритиковал исполнение испанцами послематчевых пенальти на ЧМ: «После Коста-Рики думали, что сборная выиграет турнир»

Бывший тренер «Севильи» Дмитрий Черышев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал поражение сборной Испании от Марокко в матче 1/8 финала чемпионата мира-2022 в Катаре (0:0, пен. 0:3).

«Во-первых, очень строго в обороне сыграла марокканская сборная. Во-вторых, они прекрасно понимали, что у Испании будет больший процент владения мячом. В-третьих, они хотели удивить их на контратаках, которые они и создавали. В серии пенальти Испания била безалаберно. Не понравилось, как пробил Бускетс. А Сарабия, который забивал всегда, почему-то попал в штангу. После матча против Коста-Рики думали, что сборная вернулась, чтобы выиграть чемпионат мира, но оказалось, что сборная Испании еще не так укомплектована. 1/4 финала — был бы максимумом этой команды», — сказал Черышев «СЭ».