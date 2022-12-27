Губерниев: «Чемпионом мира Месси стал, но Марадона играл в футбол лучше»

Комментатор Дмитрий Губерниев в комментарии для «СЭ» назвал главное футбольное событие и открытия года.

«Главное футбольное событие года? Конечно, это финал чемпионата мира по футболу! Открытие года? Команда — сборная Марокко, а игрок, который меня удивил, — Лионель Месси! Я все-таки надеялся, что он будет такой же крутой, как Марадона. Чемпионом мира Месси стал, но Марадона играл в футбол лучше», — сказал Губерниев «СЭ».

35-летний Месси впервые выиграл чемпионат мира, в финале турнире в Катаре сборная Аргентины победила Францию (3:3, пенальти — 4:2).