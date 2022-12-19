Дмитрий Комбаров назвал лучшее футбольное качество Месси

Бывший игрок сборной России Дмитрий Комбаров в комментарии для «СЭ» оценил победу сборной Аргентины над Францией в финале чемпионата мира в Катаре (3:3, 4:2 — по пенальти).

«Больше всего впечатляет то, что Месси может сделать результат. Вокруг него сплотилась команда. Все видели, как они отмечали голы. Даже вчера после финального свистка показывали только Месси, команда подходила, поздравляла его. Все понимают, какая это величина», — сказал Комбаров «СЭ».

Победитель чемпионата мира, 35-летний Месси, был признан лучшим игроком мирового первенства в Катаре. Аргентинец провел 7 матчей на турнире, забил 7 мячей и отдал 3 результативные передачи.

Сборная Аргентины в третий раз стала победителем чемпионата мира. Ранее аргентинцы выигрывали турнир в 1978 и 1986 годах.