Дмитрий Комбаров считает, что Роналду не будет завершать карьеру после ЧМ-2022

Бывший футболист сборной России Дмитрий Комбаров в разговоре с «СЭ» высказался о дальнейшей карьере португальца Криштиану Роналду после вылета с чемпионата мира в Катаре.

«Закончится ли на этом эра Роналду? Вероятнее всего, это последний чемпионат мира для него. Человеку 37 лет. Его эра не закончена, пока он официально не объявит о завершении. Думаю, он еще поиграет», — сказал Комбаров «СЭ».

10 декабря сборная Португалии проиграла Марокко (0:1) в четвертьфинале ЧМ-2022.

Роналду является свободным агентом. В конце ноября «Манчестер Юнайтед» объявил о расторжении контракта с 37-летним футболистом.

7 декабря Роналду опроверг слухи о договоренности с «Аль-Насром». Затем появилась информация, что до окончания ЧМ-2022 португалец не будет подписывать контракт ни с одним клубом.