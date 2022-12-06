Кузнецов: «Педри и Гави еще молодые. Он не дают команде столько умения, сколько давали Хави и Иньеста»

Бывший игрок сборной России Дмитрий Кузнецов отреагировал на вылет сборной Испании с чемпионата мира-2022.

«Испанцы в играх с Японией и Марокко показали тотальный контроль мяча. Но очень плохая «вбегаемость» в штрафную. Как только они быстро передавали мяч с фланга на фланг, назад и забрасывали его за спину защитникам, возникала острота. Но марроканцы хорошо и плотно играли сзади. Посмотрели игру испанцев с Японией, изучили соперника. Их форвард Эн-Несери играл практически по Бускетсу. Они не встречали центральных защитников Испании, а отходили назад и создавали скученность в обороне. А как только овладевали мячом, выбегали вперед, использовали, свободные зоны.

И, конечно, матч показал, что два пацана испанских — Педри и Гави — еще молодые. Он не дают команде столько умения, сколько давали Хави и Иньеста. И мощи не хватает, и смекалки, и тонкости. И потом, посмотрите, кто играл впереди у Испании в матче с Марокко. Раз ты собираешься владеть мячом и атаковать, почему ставишь Асенсио? Это не нападающий, а оттянутый игрок. Играл бы сразу Мората, было бы больше пользы", — приводит «РБ Спорт» слова Кузнецова.

Сборная Испании на стадии 1/8 финала ЧМ-2022 уступила в серии пенальти команде Марокко (0:0, по пен. 0:3). Марокканцы впервые вышли в 1/4 финала мирового первенства, где сыграют с победителем матча Португалия — Швейцария.