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24 ноября, 22:10

Радченко — о поражении Германии: «Японцы были более мотивированы почему-то»

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший нападающий «Зенита», «Спартака» и сборной России Дмитрий Радченко, выступавший в конце девяностых за японский клуб «Джубило Ивата», прокомментировал победу Японии над Германией (2:1) на ЧМ-2022.

— Было интересно посмотреть, как именно японцы играют на этом чемпионате мира. Изменилось ли что-то по сравнению с временами, когда я там был. Мало чего изменилось, если честно. Просто японцы стали намного сильнее в физическом плане. Это было заметно по игре с Германией. Во втором тайме, мне показалось, они был свежее. Убегали в контратаки, могли забивать еще. В этом компоненте сильно прибавили.

— Выносливыми они и раньше были, а теперь стали мощнее?

— Да, именно физически стали сильнее, много борьбы выигрывают. Недаром одолели такую машину, как Германия. И тактически хорошо выглядели: грамотно оборонялись, перестраивались, прессинговали, убегали в атаки. Многое у них получалось в этой игре.

— То есть, не Германия слабо сыграла, а Япония хорошо?

— Японцы были более мотивированы почему-то. Превзошли соперника в эмоциях, в настрое. Вышли на этот матч, не оглядываясь на авторитет Германии, уверенные в своих силах.

— Чем объяснить осечки фаворитов на старте чемпионата мира? Сначала — Аргентина, теперь — Германия.

— Аргентина вообще разочаровала. Не в плане недооценки соперника, а именно взаимодействиями игроков, самой игрой. Как получится играли, такое впечатление. По составу Аргентина, конечно, сильнее, но как команда она мне не понравилась. Немцы проиграли и должны задуматься. У них сложная группа. К Японии они подошли не в оптимальном состоянии. Еще одна оплошность может стоить выхода в плей-офф, — цитирует Радченко «РБ Спорт».

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-radchenko-s-teh-kak-ya-igral-v-yaponii-ee-futbol-sdelal-bol-shoj-shag-vpered/
Дмитрий Радченко
Чемпионат мира по футболу
Сборная Германии по футболу
Сборная Японии по футболу
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