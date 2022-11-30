Дмитрий Тарасов рассказал, за кого болеет на ЧМ-2022

Экс-игрок «Локомотива» и сборной России Дмитрий Тарасов рассказал, кто, по его мнению, должен стать победителем ЧМ-2022.

«Да, я смотрю чемпионат мира в Катаре. Поддерживаю сборную Бразилии, ставил на них изначально. Надеюсь, они и выиграют этот турнир», — цитирует Тарасова «РБ Спорт».

Бразилия гарантировала себе участие в плей-офф турнира. 2 декабря бразильцы сыграют с Камеруном.

ЧМ-2022 в Катаре начался 20 ноября и закончится 18 декабря 2022 года.