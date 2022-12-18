В первом тайме финала ЧМ-2022 забили два игрока 34 лет. До этого за всю историю в финалах было два таких гола

Сборная Аргентины обыгрывает команду Франции после первого тайма ЧМ-2022 со счетом 2:0.

Голами в первой половине отметились 35-летний нападающий Лионель Месси и 34-летний полузащитник Анхель Ди Мария.

До турнира в Катаре лишь два из 74 голов в финалах ЧМ забили игроки старше 34 лет.

Ранее это удавалось шведу Нильсу Линдхольму (1958 год) и французу Зинедину Зидану (2006).