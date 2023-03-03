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Сегодня, 13:44

Дочь Пеле заявила, что перед смертью Король футбола пожелал Месси победы на ЧМ-2022

Ана Горшкова
Корреспондент
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Кели Насименто, дочь трехкратного чемпиона мира Пеле, заявила, что ее отец хотел, чтобы сборная Аргентины одержала победу на чемпионате мира-2022 в Катаре.

«Когда Бразилия проиграла Хорватии, моему папе стало намного хуже. Все хотели, чтобы Бразилия выиграла этот Кубок для моего отца, больше никакая другая команда. Но мой папа лучше многих понимал, что такое футбол. После поражения Бразилии все, кто входил в его больничную палату, спрашивали его: «Эй, Пеле, победу какой команды ты хочешь увидеть теперь? Конечно же, не Аргентины!» И он ответил: «Аргентина, да! Кубок должен остаться в Южной Америке, Месси заслужил его», — написала Кели в соцсетях.

Дочь Пеле также сказала, что бразилец был счастлив, когда Аргентина выиграла ЧМ-2022.

«Все в шутку, а иногда и нет, делали испуганное лицо: «Как? Аргентина?!» А он просто сказал: «Да. Месси заслужил». Он больше не мог смотреть финал по телевизору, но понимал, что Аргентина выиграла и Месси поднял кубок. Он был счастлив», — заявила Кели.

18 декабря сборная Аргентины в третий раз в истории стала чемпионом мира, в финале по пенальти обыграв команду Франции (3:3, пенальти — 4:2).

Пеле скончался 29 декабря 2022 года в возрасте 82 лет из-за осложнений на фоне рака толстой кишки. Бразилец является единственным в истории трехкратным чемпионом мира в качестве футболиста, а также обладателем рекорда по числу забитых голов за карьеру (1279).

Лионель Месси
Пеле
Сборная Аргентины по футболу
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