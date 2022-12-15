Дрогба: «Аргентинцы очень агрессивные, они не позволят Мбаппе играть в свой футбол»

Бывший нападающий сборной Кот-д'Ивуара Дидье Дрогба поделился ожиданиями от финала чемпионата мира-2022, в котором Франция сыграет с Аргентиной.

«Аргентинцы знают, что французы не любят получать удары по ногам. Аргентинцы очень агрессивные, они не позволят Мбаппе играть в свой футбол. Думаю, они будут блокировать и сдерживать его любыми способами. Но у французов в составе есть еще Тчуамени, Гризманн и Дембеле. Их тоже нужно будет останавливать», — цитирует BBC Дрогба.

Франция в финале ЧМ-2022 сыграет с Аргентиной. Игра пройдет 18 декабря на стадионе «Лусаил» и начнется в 18.00 (мск).