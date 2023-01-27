Два футболиста сборной Уругвая получили по четыре матча дисквалификации по итогам игры с Ганой на ЧМ-2022

Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола вынес вердикт по итогам матча группового этапа чемпионата мира-2022 между сборными Уругвая и Ганы (0:2), сообщает сайт ФИФА.

Четыре футболиста сборной Уругвая получили дисквалификации: Хосе МариЯ Хименес и Фернандо Муслера дисквалифицированы на четыре матча каждый, Эдинсон Кавани и Диего Годин получили по матчу дисквалификации.

Также все футболисты обязаны выполнить общественные футбольные работы и наказаны штрафами размере от 15 до 20 тысяч швейцарских франков.

После окончания игры футболисты южноамериканской команды подбежали к арбитру и начали высказывать недовольство в связи с тем, что он не назначил пенальти в ворота ганцев. Также он оскорбили официальных лиц ФИФА, а Кавани намеренно опрокинул на землю монитор ВАР.

Футбольная ассоциация Уругвая оштрафована на 50 тысяч швейцарских франков, один официальной домашний матч сборной страны предписано провести при закрытом для болельщиков секторе за воротами.

Уругвайцы с 4 очками заняли третье место в своей группе и не вышли в плей-офф ЧМ-2022.