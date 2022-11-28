Дюков назвал единственный недостаток чемпионата мира в Катаре

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков назвал единственный недостаток чемпионата мира в Катаре.

«Я хочу сказать, что Катар хорошо подготовился к турниру инфраструктурно, это отличные стадионы, правда, я был на одном. Но то, что я видел, — Катар и Доха готовы: инфраструктура, дороги, отели — все это есть. Чего мне не хватило, так это футбольной атмосферы, потому что на стадионах есть болельщики, но в самой Дохе футбольного праздника ты не чувствуешь, потому что практически не видишь болельщиков», — цитирует Дюкова ТАСС.

Чемпионат мира в Катаре проходит с 20 ноября по 18 декабря.